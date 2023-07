Лана Дел Рей заработи като сервитьорка (СНИМКИ)

Последното нещо, което очакваме да видим в ресторанта за бързо хранене е личност, популярна по цял свят, да сервира храна и напитки там.

Но се намират и такива изключения. Като например Лана Дел Рей.

Според Deadline, изпълнителката е забелязана да дава смени в Waffle House - голяма верига ресторанти за бързо хранене в Америка, във Флорънс, Алабама. В социалните мрежи бяха публикувани снимки от нейни фенове, на които се вижда, че Лана Дел Рей носи стандартна за заведенията синя униформа и табелка с името си, докато обслужва клиентите.

Певицата същевременно спира работата си, за да даде автографи на хората, които са я разпознали и не се притеснява да позира за снимки с тях.

Съвсем наскоро Лана Дел Рей издаде своя албум Did You Know That There"s a Tunnel Under Ocean Blvd. Това кара част от феновете ѝ да смятат, че работата в ресторанта е част от ново видео към някоя от песните.

На този етап обаче все още няма официална информация защо изпълнителката е решила да заработва като сервитьорка в заведението. Като нищо може да се окаже и необичайна прищявка на изпълнителката да пробва нещо ново и различно за момент. Не е ясно и дали е запазила бакшишите, които е получила.