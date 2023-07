Сакото на Емили Блънт се пръсна на червения килим (ВИДЕО)

Емили Блънт преживя неловка ситуация на премиерата на „Опенхаймер” в Лондон, която обаче впоследствие прие с голяма доза чувство за хумор. Докато позираше заедно с Флорънс Пю на червения килим, копчето на сакото ѝ изненадващо се разкопча. За щастие, Пю реагира светкавично и с усмивка помогна на звездата да прикрие бюста си. "Държа те", увери тя колежката си във филма на Кристофър Нолан.

Актрисата от „Дяволът носи Прада“ беше облечена в метален костюм с елегантни черни копчета, отбелязва NOVA.

Междувременно феновете похвалиха Флорънс за колегиалната постъпка.

