Мелания Тръмп събра погледите с тоалет за 10 хил. лева (СНИМКА)

С наближаването на президентските избори в САЩ, Мелания Тръмп все по-често попада във фокуса на обективите. Красива и елегантна както винаги, бившата първа дама събра погледите с великолепен тоалет с флорален принт на орхидеи.

Melania Trump looks thrilled as ever to be with Donald Trump at his fundraiser in Florida last night. pic.twitter.com/ntULQc3H7r