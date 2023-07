Горещите температури погубиха кактусите в Аризона (ВИДЕО)

Рекордните горещини оказаха влияние на кактусите от вида Сагуаро в щата Аризона. Те са считани за символ на Запада на САЩ. Пустинните растения се накланят, губят свои части и в някои случаи дори падат заради екстремните горещини, съобщи БТА, позовавайки се на експерт по вида.

Летните мусонни дъждове, на които разчитат кактусите, не започнаха, като така се изпробва способността на пустинните гиганти да оцелеят в дивата природа, както и в градовете след 25-те дни с температури над 43 по Целзий в град Финикс, каза Таня Ернандес – изследовател в Пустинната ботаническа градина на Финикс.

В градината виреят над 2/3 от всички видове кактуси, включително вида сагуаро, който може да достигне височина над 12 метра.

„Тези растения са адаптирани към тази топлина, но в един момент топлината трябва да намалее и водата трябва да дойде“, уточни Ернандес.

Arizona's saguaro cacti, a symbol of the US West, are leaning, losing arms and in some cases falling over during the state's record streak of extreme heat, a scientist said https://t.co/1CdLh9RAsz pic.twitter.com/OgPeVa9tNt