Датчанин посети 203 държави, без да се качи на самолет нито веднъж (СНИМКА)

Торбьорн Педерсен пристига в датския град Орхус след продължилото си почти 10 години околосветско пътешествие, при което не се е качвал нито веднъж на самолет, съобщи АФП.

С влак, автобус, лодка или пеша, 44-годишният Тор е посетил 203 държави от заминаването си от Дания на 10 октомври 2013 г. до пристигането си на Малдивите на 24 май - последната му дестинация. Той е първият човек, заел се с такова предизвикателство, пише БТА.

"Толкова съм щастлив, че се връщам у дома в Дания, мечтаех за този момент", каза той пред АФП, като добави, че се бори със "смесени чувства". "Притеснен съм за бъдещето. Дали ще успея да започна работа като преподавател? Ще напиша ли книга?" - каза той, докато слизаше от контейнеровоз в пристанището на Орхус.

AARHUS (DENMARK) - A Danish man who claimed to be the first to visit every country in the world in a single trip without flying landed home Wednesday after 10 years away. https://t.co/tZbzdM7ReE pic.twitter.com/UVePObn4ek