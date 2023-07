Новият мъж до Ариана Гранде изостави съпруга и бебе заради нея

Ариана Гранде и Итън Слейтър се срещат "на пълни обороти".

Звездите от „Wicked“ завързаха приятелство по време на снимките на адаптацията на мюзикъла от Бродуей в Обединеното кралство и започнаха да се срещат, след като браковете им се разпаднаха.

Ethan Slater has officially filed for divorce from wife Lilly Jay amid his relationship with Ariana Grande, TMZ reports. pic.twitter.com/ba4921DS0R

Един от източниците сподели пред „Пийпъл“: „Това беше очевидно на снимачната площадка от самото начало... те бяха много мили един към друг и често ги виждахме да се смеят заедно. Всички обаче просто си мислеха, че и двамата са щастливо женени, и не очакваха, че в крайна сметка ще се срещат. Те се срещат на пълни обороти“.

Вътрешният източник добави, че Ариана „наистина харесва“ Итън.

Друг източник разкри, че тяхната истинска връзка е започнала едва след като и двамата са се разделили със съпрузите си.

Ethan Slater’s wife was “completely blindsided” by his relationship with Ariana Grande, according to Page Six.



A source tells the publication that the pair suddenly broke up “when nothing appeared wrong between them.”



🔗: https://t.co/6NXEbBucTs pic.twitter.com/94hyt3b0sk