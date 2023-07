Снуп Дог дари 10 000 долара на 93-год. жена, за да запази земята си (СНИМКИ+ВИДЕО)

Снуп Дог дари средства за кампанията GoFundMe за възрастна жена, която се бори да запази семейната си земя.

Представител на рапъра и предприемач потвърди, че той е направил дарение от 10 000 долара на Джоузефин Райт, чийто парцел на остров Хилтън Хед, Южна Каролина, е в центъра на съдебна битка със строителни предприемачи. Земята е собственост на семейството на съпруга на Райт от времето на Гражданската война, предава vesti.bg, позовавайки се на CNN.

"Направих го от сърце", казва Снуп Дог в изявление. "Тя ми напомня за майка ми и баба ми."

Snoop Dogg donated $10,000 to a GoFundMe campaign for Josephine Wright, a 93-year-old woman in Hilton Head Island, SC, who is in a legal dispute over her family's land.



The property, owned by Wright's family since the Civil War, is at the center of a development dispute with… pic.twitter.com/Fv7sJ7g4h4