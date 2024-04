Продуцентът Харви Уайнстийн е приет в болница в Ню Йорк, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Апелативният съд в Ню Йорк отмени присъдата му от 2020 г. за изнасилване и сексуална агресия. Това решение предизвика възмущение сред последователите на движението #MeToo (АзСъщо), независимо от факта, че Уайнстийн остава в затвора заради присъда, произнесена от съда в Калифорния.

