Тялото на Шинейд О'Конър вече е предадено на близките ѝ след аутопсия. Музикалната легенда, която далеч от светлините на прожекторите носеше името Шухада' Садакат, известна с мощния си глас, неочаквано почина на 56-годишна възраст на 26 юли в дома си в югоизточен Лондон, след като беше намерена в безпомощно състояние.

Първоначално се смяташе, че смъртта ѝ не се разглежда като подозрителна.

По-късно тялото на Шинейд е откарано за аутопсия, за да се "установи медицинската причина за смъртта", но докладът от аутопсията може да бъде получен едва след "няколко седмици", предава vesti.bg, позовавайки се на Mirror.

Малко след като бе съобщено за трагичната смърт на Шинейд, Лондонският вътрешен южен коронарен съд потвърди, че ще вземе решение дали ще започне разследване, след като станат известни резултатите от аутопсията и след като бъдат представени документи от нейните роднини.

Междувременно Джон Томпсън, служител в районния съд London Inner South, потвърди в изявление от името на старши коронера Андрю Харис, че заключението от аутопсията ще бъде публично оповестено, ако бъде открито разследване.

Шинейд О'Конър почина само 18 месеца след смъртта на сина си Шейн, който почина на 17-годишна възраст, след като напусна болница, докато беше под наблюдение за опит за самоубийство. Преди смъртта си музикантката сподели снимка на любимия си син в Twitter и написа: "Оттогава живея като немъртво нощно същество. Той беше любовта на живота ми, лампата на душата ми. Бяхме една душа в две половини. Той беше единственият човек, който някога ме е обичал безусловно. Без него съм изгубена."

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N