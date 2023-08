Коктейл от наркотици убил внука на Робърт де Ниро

Внукът на Робърт де Ниро е починал от смъртоносна комбинация от наркотици, включително фентанил и ксанакс, съобщава порталът Ти Ем Зи.

Според главния съдебен лекар на Ню Йорк Леандро де Ниро Родригес е починал от токсичните ефекти на фентанил, бромазолам, алпразолам (ксанакс), 7-аминоклоназепам, кетамин и кокаин. Съдебният лекар е стигнал до извода, че смъртта на Леандро е случайна свръхдоза.

19-годишният внук на Де Ниро беше намерен мъртъв от предполагаема свръхдоза миналия месец. Тогава полицаите съобщиха, че разследващите са открили пакетче кокаин, сламка с остатъци от дрога, две сини хапчета и седем правоъгълни таблетки, за които се смята, че са ксанакс.

Полицията съобщи, че Леандро е купил фалшив оксикодон и ксанакс само няколко дни преди смъртта си, като фалшивите таблетки оксикодон са били примесени с фентанил.

Официалната причина за смъртта съвпада и с думите на майката на Леандро, Дрена де Ниро, в социалните мрежи: „Някой му е продал хапчета с фентанил, за които е знаел, че са подправени, но въпреки това му ги е продал“.

