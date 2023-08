Арнолд Шварценегер записа първата си аудиокнига (СНИМКА)

Вече няколко десетилетия Арнолд Шварценегер е вдъхновение за милиони хора по света. Кариерата му започва като седемкратен носител на титлата за бодибилдинг Мистър Олимпия, после превзема Холивуд, а в един момент става и губернатор на щата Калифорния.

Въпреки всичките си успехи и постижения, световната звезда има и своите недостатъци - той страда от дислексия и не се притеснява да сподели това с последователите си в социалните мрежи, пише ladyzone.

"През 1950-те години не се знаеше много за дислексията. Когато ме караха в училище да чета на глас, беше катастрофално. Удряха ме с линийката, защото не се справях", признава Шварценегер.

През 2012 г. той записа на аудио само малка част от своята книга "Total Recall: My Unbelievably True Life Story". Останалото бе прочетено от професионални актьори.

Оттогава до днес обаче пазарът на аудиокниги нарастна главоломно и 76-годишният Арнолд е положил неимоверни усилия, за да запише цялата си нова книга "Be Useful: Seven Tools for Life", излизаща на пазара на 10 октомври.

"Мога да ви кажа, че съм фантастичен във всичко, но ще излъжа.

Току-що завърших записа на аудиокнигата си "Бъди полезен". Тя излиза на 10 октомври. Мога да ви кажа колко невероятно беше да седна и да запиша собствените си думи, но истината е, че се страхувах от това.

Ето моята тайна: аз чета ужасно. През 50-те години на миналия век в Австрия не се говореше за проблеми с ученето, така че през повечето време, когато ме помолеха да чета на глас в клас, това беше просто катастрофа и ме удряха с линийка. Но сега знам, че съм с дислексия.

Когато се подготвям за филм, чета сценария отново и отново в продължение на месеци, докато не запомня всеки ред. Имам нужда от време и повторения, за да се ориентирам в думите.

Казаха ми, че авторите подготвят книгите си за 2 или 3 дни в студиото. Помолих за звукозаписното оборудване вкъщи и им казах, че ще правя по 20-30 страници на ден. Така можех да се записвам при режисьора и продуцента два пъти на ден за по-кратки сесии, а между тях можех да тренирам нонстоп.

В този процес използвах собствените си уроци.

1. Позволих си да се страхувам и да се оплаквам за минута, но след това се принудих да се раздвижа, защото отричането нямаше да доведе до запис.

2. Направих толкова много повторения, че не можах да ги преброя. Разделих го на малки части, знаейки, че малките победи се натрупват в големи победи, или в този случай - в цяла книга.

3. Имах помощта на фантастичен екип. Моят собствен екип, но също и продуцентите и режисьорите Нитя, Дани и Крис, както и Ерик, който подготви оборудването. Всички ние се нуждаем от помощ, никой от нас не се е справил сам.", написа Шварценегер.