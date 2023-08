Заради обвиненията в тормоз и дискриминация: Лизо се прости с мечтата да пее на Супербоул

Американската певица Мелиса Вивиън Джеферсън, известна с псевдонима Лизо, се прости с мечтата да се представи пред публиката на Супербоул заради отправените към нея обвинения в тормоз и дискриминация, съобщи британският таблоид Daily Mail, цитиран от "Сега". Според изданието, след скандала организаторите на едно от най-големите спортни събития в САЩ – финала на първенството в Националната футболна лига, са оттеглили кандидатурата на рапърката в качеството ѝ на главен претендент да пее в паузата между полувремената на мача.

EXCLUSIVE: Lizzo DROPPED from Super Bowl Halftime Show consideration in wake scandal https://t.co/YgK0qWCGgv pic.twitter.com/koze2Eh5gY

Преди дни три бивши танцьорки от шоуто на Лизо я обвиниха в създаването на враждебна работна среда и я съдят за дискриминация и тормоз. 35-годишната поп и рап звезда, която гради имидж на „икона на боди-позитивизма“, обиждала подопечните си на тема наддаване на тегло, а също така омаловажавала правата им на расова и религиозна основа, твърдят Кристъл Уилямс, Ноел Родригес и Ариана Дейвис. По-късно и бившият креативен директор на Лизо – Куин Уитни Уилсън, заяви, че е била третирана по аналогичен начин. Появиха се и допълнителни оплаквания от шестима нови обвинители, които са били част от турнето на певицата. Сред простъпките на „шефката“ било и незаплащане на труда на танцьорите. Вътрешен човек от Националната футболна лига на САЩ е информирал изданието, че при това деликатно положение разглеждането на възможността Лизо да изнесе шоу на Супербоул 2024 е отпаднало. „Разговорите Лизо да е част от празненствата на полувремето или да изпълни националния химн са мъртви сега, когато тя е в центъра на скандал“, твърди източникът след обвиненията, които носителката на "Грами" категорично отрича.

Годишното шоу на Супербоул се продуцира от Roc Nation – звукозаписната компания, собственост на 53-годишния рапър Джей Зи. След като делото срещу Лизо беше оповестено публично, той отмени своя предстоящ фестивал Made In America, където тя трябваше да бъде хедлайнер. Тъй като Лизо е отстранена от потенциалния състав на предстоящия Супербоул, който ще се проведе в Лас Вегас през февруари 2024 г., нейният екип е изправен пред необходимостта от отчаяна борба за спасяване на кариерата и репутацията ѝ.

Поне още шестима души от денс трупата на певицата Лизо я обвиниха в лошо отношение, след като миналата седмица три нейни танцьорки подадоха съдебен иск срещу нея за сексуален тормоз и обиди.

В токшоуто Good Morning America Родригес разказа, че е била заплашвана от рапърката, след като изразила загриженост относно безопасността и уважението по време на работа. Лизо дори ѝ налетяла на бой, но най-добрият ѝ приятел успял да я „възпре физически“. Дейвис пък свидетелства, че в Амстердам била принуждавана от нея да опипа участник в секс-шоу в квартала на червените фенери. Лизо организирала скандиране, защото тя многократно отказвала, също така карала хората от екипа си да докосват вибратори и да ядат банани, излизащи от вагините на „артистките“. Танцьорите се чувствали непрекъснато под заплаха от загуба на работата си и в крайна сметка Уилямс и Дейвис наистина били уволнени, а Родригес подала оставка от солидарност, възмутена от отношението към тях.

Lizzo has reportedly been dropped from Super Bowl Halftime Show consideration‼️😳 pic.twitter.com/K6xb0YHYJ3