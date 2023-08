"Шоуто трябва да продължи": Един от най-големите хитове на "Queen" крие мрачна история

„Queen“ е една от най-популярните групи на всички времена и техните песни все още се слушат по целия свят днес. По време на своето съществуване те направиха много вечни хитове, един от които се откроява - "The Show Must Go On" от албума „Innuendo“ от 1991 г.

Въпреки че мнозина смятат, че е написана от Фреди Меркюри и че е негова прощална песен, истината е малко по-различна. Песента е написана от китариста Брайън Мей, вдъхновен от борбата на Фреди с болестта. По това време Меркюри вече страда от СПИН, въпреки че широката общественост все още не знае за това, като той едва се движи. Брайън Мей се притеснявал, че Фреди физически няма да може да изпее толкова трудни части, затова записал демо версия, пише БГНЕС.

Въпреки това, когато песента трябвало да бъде записана, Меркюри влязъл в студиото, пил малко водка, станал и казал: "Ще я изпея, скъпи."

Той го направил от първия опит и изпял цялата песен без грешка.

„Той започна и я разби, заби тотално вокала“, казва Мей по-късно в интервю.

Тъй като болестта на Фреди се влошава, той става твърде слаб, за да запише музикален видеоклип, така че решават да не правят нов материал за песента, а да направят колаж от видеоклипове на „Queen“, записани между 1981 и 1991 г.