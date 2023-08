Роби Уилямс изнесе за първи път концерт в Турция

Британската попзвезда Роби Уилямс изнесе концерт в четвъртък за първи път в популярната туристическа дестинация Бодрум в Турция. Уилямс излезе на сцената на хотел в провинция Мугла, предаде Анадолската агенция, цитирана от dariknews.bg.

Той изпълни добре познатите си песни, сред които и легендарната песен "Feel", и от време на време се включваше в разговори с феновете.

Yesterday a concert here in Bodrum #robbiewilliams for 1500 people… Crazy 😜 night! pic.twitter.com/YsRhO5Bdqo — Tiemüzma🇳🇱 (@renetiemo) August 18, 2023

49-годишният Уилямс е продал 85 млн. албума по целия свят през 25-годишната си солова кариера и е издал 13 албума.

Той е известен с хитове като "Let Me Entertain You", "Rock DJ", "Kids", "She's The One", "Feel" и "Angels".