Археолози откриха находка, разкриваща подробности за живота на робите в Помпей

Археолози откриха малка спалня в римска вила близо до Помпей, която почти със сигурност е била използвана от роби, предаде Ройтерс.

Находката хвърля светлина върху живота на по-ниския обществен слой в древния свят, съобщиха от Министерството на културата на Италия. Стаята е открита във вила в Чивита Джулиана, на около на 600 метра северно от стените на Помпей, унищожен от изригването на вулкана Везувий преди около 2000 години, предава БТА.

Там имало две легла, като само на едното е имало постелка, две малки шкафчета и керамични съдове, в които са открити останки от две мишки и един плъх.

Archaeologists have discovered a small bedroom in a Roman villa near Pompeii that was almost certainly used by slaves, throwing light on their lowly status in the ancient world, the culture ministry said https://t.co/xUkr3kEpAk