Изненадващо: Температурата на повърхността на Луната е 70°C, измери индийският луноход

Индийският луноход "Прагян" предаде първите научни данни след кацането си на южния полюс на Луната. Той отчете неочаквано висока температура на повърхността. Индийската организация за космически изследвания (ISRO) смяташе, че ще бъде между 20 и 30 °C, но тя е 70 °C, предава БГНЕС.

Космическият апарат измерва температурата на горния слой на лунната почва. Той е оборудван със сензор с механизъм, който може да измерва температурата на почвата на дълбочина до 10 см, съобщи ISRO в публикация в социалната мрежа X. В публикацията се цитира температурна графика - първият подобен "профил на южния полюс на Луната".

