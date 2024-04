Древна змия, живяла на територията на днешна Индия, вероятно е тежала един тон

Древна змия, живяла на територията на днешна Индия, вероятно е била по-дълга от училищен автобус и е тежала един тон, съобщи АП, цитирайки научно изследване по повод открити край въглищна мина фосили.

Дължината на змията се изчислява между 11 и 15 м. Това е сравнимо с най-дългото досега влечуго, чиито останки са открити Колумбия - 13 м. Най-дългата съвременна змия в днешна Азия е малайският мрежест питон - 10 м.

You must crawl on your belly

and eat dust all the days of your life



A giant prehistoric snake longer than a school bus slithered around what is now India 47 million years ago, according to new research



The extinct snake may have been one of the largest to have ever lived