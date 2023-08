Порасналият Хари Потър: Даниел Радклиф показа изваяна фигура и мускули само по бельо (СНИМКИ)

Феновете на Хари Потър останаха изумени, когато титулярната звезда от поредицата за момчето-магьосник - британският актьор Даниел Радклиф показа невероятната промяна в тялото си, постигната за нова роля, предава "Телеграф".

33-годишният актьор остана само по бели гащи за сцена в нов сериал, в който участва. Радклиф показа мускули и плочки, които почитателите на Хари Потър не очакваха да видят. Той е от артистите, които стриктно пазят личния си живот в тайна и не показват излишна плът като някои знаменитости, които имат навик да изкушават феновете си.

