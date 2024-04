Дж. К. Роулинг няма да прости на Даниел Радклиф и Ема Уотсън, че са подкрепили смяната на пола при децата

Дж. К. Роулинг заяви, че няма да прости на звездите от кинопоредицата "Хари Потър", Даниел Радклиф и Ема Уотсън, за това, че са подкрепили "движение, целящо да подкопае трудно извоюваните права на жените".

Авторката разкритикува актьорите и че използват своите платформи, за да подкрепят непълнолетни деца, които искат да сменят пола си.

Гръмогласната активистка за правата на жените заяви, че хората, които застават зад подобна инициатива сред подрастващите, трябва да се извинят на травматизираните деца, които впоследствие съжаляват за решението си и на уязвимите жени, които не желаят да делят личното си и интимно пространство с транс хора.

Роулинг гласно се противопостави на това да се позволи на децата да сменят пола си, докато Радклиф и Уотсън бяха открити в подкрепата си към транс общността.

Откровението ѝ идва след рецензия, написана от водещия педиатър д-р Хилари Кас, която установи, че на тийнейджърите във Великобритания е разрешено да сменят пола си въз основа на "забележително слаби доказателства".

В своя доклад д-р Кас предупреди, че има "липса на задълбочени изследвания" за ефектите от даването на хормони на децата, допълвайки, че токсичността в дебата по въпроса е станала "изключителна".

Пишейки в социалната мрежа X, след публикуването на доклада, Роулинг обяви, че това е "преломен" момент и че "разкрива трагедията" да се позволи на децата да сменят пола си.

Запитана дали би простила на Радклиф и Уотсън за това, че се разграничиха от позицията ѝ, писателката обяви, че това няма да се случи.

Rowling v Actors of Small Brain



Biting the hand that fed you



J.K. Rowling has publicly opposed Daniel Radcliffe and Emma Watson's support for trans rights, suggesting they should apologize to 'traumatized detransitioners and vulnerable women' instead of her.



This disagreement… pic.twitter.com/77ohSXNLkS