Чарлийз Терон все още съжалява за това, което си е причинила през 90-те

Актрисата Чарлийз Терон сподели кое смята за най-голямата грешка от младите си години в интервю за списание InStyle.

48-годишната кино звезда беше попитана за какво най-много съжалява в момента. Тя отговори, че изскубването на веждите толкова тънко, колкото беше модерно през 90-те и първите години от новото хилядолетие, е най-голямата грешка, която е допускала с външния си вид.

Charlize Theron Reveals the '90s Beauty Trend She’s ‘Still Recovering' From https://t.co/qrFJJEWzrP via @people