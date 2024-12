Бебетата, родени през 2025 г., ще бъдат част от ново поколение — Gen Beta

През 2025 година на бял свят ще се появят първите представители на едно ново поколение — Поколение Бета.

Поколение Бета, което ще продължи до около 2039 г., идва след Поколение Алфа (2010–2024). Преди тях бяха Поколение Z (1996–2010) и милениалите, известни също като Поколение Y (1981–1996).

Новото поколение ще се изправи пред свят, изпълнен с големи обществени предизвикателства, отбелязва социалният изследовател и футурист Марк МакКриндъл, който въведе термина „Поколение Алфа“.

„С климатичните промени, глобалните демографски промени и ускорената урбанизация на преден план, устойчивостта няма да бъде просто предпочитание, а очакване,“ пише МакКриндъл в публикация в блога си.

