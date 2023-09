Съпругът на шведската принцеса Виктория опроверга слуховете за изневяра

Принц Даниел проговори по повод спекулациите, че ще се разведе със съпругата си, престолонаследничката принцеса Виктория, на която се твърди, че е изневерил. Той каза, че клюките за проблеми в брака му вече са започнали да тревожат приятелите на семейството, твърди Times.



Съпругът на принцеса Виктория развенча клюките за развода на двойката в рядко интервю за шведската национална обществена телевизия SVT.



„Много приятели от цяла Швеция и чужбина се свързаха с нас заради тези слухове. Стигна се до там, че осъзнахме, че вече не можем да мълчим. Не мисля, че има дори един разумен човек, който да повярва на тези спекулации“ , заяви той. Принцът също така добави, че "подлите, фалшиви слухове" са създали "сериозни последствия" за семейството му.

