Култовият фестивал Burning Man се превърна в тресавище, над 70 000 души затънаха в калта (ВИДЕО)

70 000 души затънаха като в капан в калта на фестивала Burning Man. Заради проливните дъждове в пустинята Блек Рок, щата Невада, прочутият алтернативен фестивал се превърна в тресавище, съобщи CNN, цитиран от segabg.com. Посетителите са получили указания да се подслонят и запасят с храна, вода и гориво, като достъпът и напускането на фестивала са били спрени от властите.

"Малко над 70 000 души" са останали изолирани през уикенда, заяви сержант Натан Кармайкъл от местната шерифска служба пред CNN. Някои са напуснали загражденията пеша, но повечето от превозните средства са все още затънали в калта. "Моля, не шофирайте", посъветваха в неделя организаторите на сайта си, докато времето не се стабилизира.

Burning Man 2023 is now declared a national emergency by the US government. Over 70,000 people are stranded at Black Rock City in Nevada. pic.twitter.com/llU4Rgr2QU