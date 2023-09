Стената на плача в Йерусалим бе почистена от молитвени бележки

Камъните и процепите в Стената на плача в Ерусалим бяха почистени от бележките с молитви и желания, които се оставят от вярващите. Процедурата се извършва два пъти в годината под надзора на главния равин. Сега поводът е еврейската Нова година и така ще се направи място за новите бележки, които ще бъдат оставени на най-святото за евреите място.

Thousands of notes removed from Western Wall before Rosh Hashanah | https://t.co/idUBNKO2Kc pic.twitter.com/gixb8CFA4v