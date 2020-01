Макрон вдигна лют скандал на израелски командоси (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон се скара със служители на израелските сили за сигурност пред базилика в Йерусалим, в която той се опита да влезе, а те са се опитали да го последват.

Видео от инцидента е публикувано в Twitter. На кадрите се вижда как френският президент с вик иска от охраната да напусне помещението на храма.

"Всички прекрасно знаем правилата. Не ми харесва това, което вие направихте пред мен. Излезте навън, моля", каза той, призовавайки служителите на органите на реда да не провокират конфликт и да уважават старите правила.

