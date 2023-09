Върнаха момиче от училище заради обувки на Вивиан Уестууд

Британката Мелиса Поуп има 11-годишна дъщеря, която облича по последна мода. Това обаче ѝ създаде проблеми в училище - детето беше върнато заради неподходящи обувки. В резултат на това майката каза, че ще премести детето си в друго училище.

Mother is left 'absolutely livid' after her daughter is sent home from first day of secondary school her sensible black Vivienne Westwood pumps broke uniform rules

via https://t.co/SvLaQx6uqp https://t.co/0C2ZtBxHo5