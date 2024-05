Дъщерята на Том Круз вече не се представя с неговата фамилия

Наскоро навършила 18 години, Сури Круз отбелязва навлизането си в зрелостта със значими лични решения. Една от забележителните промени стана очевидна по време на неотдавнашното ѝ представяне в мюзикъла "Лудо влюбена" в Ню Йорк.

Според репортаж на списание Hello, Сури е играла ролята на Филоклея и е била подкрепяна в публиката от майка си Кейти Холмс и баба си и дядо си Мартин и Кейтлин. Интересно е, че според съобщенията в афиша младата актриса е записана не с рожденото си име Сури Круз, а като Сури Ноел, приемайки второто име на майка си.

Suri Cruise, 18, hauls backpack during solo NYC stroll... as her rumored new moniker seems to be revealed in playbill for her high school musical https://t.co/RB48CNnnSV pic.twitter.com/bRFWmqHNZi