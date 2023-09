Какво е екосекс?

Ако сте от хората, които искат да опазят околната среда, но не сте привърженици на протестите, демонстрациите и обичатe да си похапват месо, то екосексът може би е вашият приятен начин, чрез който да изразите загрижеността си към природата, пише bulnews.bg.

Екосeксoлогията се оказва термин с широки дефиниции. От една страна, тя може да се отнася за хора, които използват екологични секспродукти. От друга страна, може да са хора, които докато се търкалят в калта, изпитват оргазъм благодарение на почвата. Или такива, които обичат да правят секс сред щурците или да мастурбират под дъжда.

През 2002 година Грийнпийс публикува първия наръчник за екосекс, а самият термин екосексология се появява две години по-рано.

Еволюцията от термин до социално движение става през 2008 година благодарение на Елизабет Стивънс и Ани Спринкъл.

Същинската идея на създателите на екосексологията е да се помогне на хората да възстановят връзката с природата и със собствените си тела. Според някои екосексът е различен от други социални движения с това, че се фокусира върху личното поведение и удоволствие, а не върху протестите или политиката. В същото време екосекс активистите често се определят като природозащитници, защото използват плътската наслада на открито като потенциално мощно средство за мотивиране на хората да опазват околната среда.

Първата книга за екосекса - ”Go Green Between the Sheets and Make Your Love Life Sustainable”*, е написана от Стефани Вайс.

В нея се разкрива вредата за околната среда, причинена от материалите, от които се правят презервативите и лубрикантите. Описани са и начините за практикуването на екосекс - от ръчно изработени сексиграчки до биоразграждащи се презервативи и екологично бельо от бамбук.

Писателката споделя, че е изпробвала и проучила обстойно всяка препоръка в книгата си. Според нея идеалната първа екосреща е разходка с велосипеди. Целта на книгата е да помогне на хората да избегнат замърсяване на телата си и на околната среда, докато правят секс.

Може би най-противоречивият аспект на екосекса не са екологично чистите любовни играчки или биоразградимите презервативи, а застъпничеството на тезата за секс, който не включва възпроизвеждане.

„Най-важното, което хората могат да направят, за да бъдат екосексуални, е да имат по-малко деца или изобщо да нямат такива. Някои хора със сигурност ще си правят шеги с идеята ми за екологичния секс", споделя Вайс.

Истината е, че до момента екосексуалното движение има над 100 000 хиляди последователи.

Освен това то инициира създаването на екосекс атрибутите, които не замърсяват природата. Първият ековибратор е вече на пазара и се захранва от слънчеви батерии. Рекламният му лозунг гласи: „Да се сливаш с природата, използвайки енергията на слънцето”. Нужни са 5 часа слънчева светлина за зареждане, а после цели 3 часа може да се отдадеш на насладата.

Но трябва да си достатъчно освободен, за да поставиш вибратора посред бял ден на перваза или на кухненската маса, за да събира тен.