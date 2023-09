Бивша актриса: Джо Джонас искаше да му пращам голи снимки

Актрисата от детския сериал от ранните години на хилядолетието „Zoey 101“ Алекса Николас разкри в социалните мрежи, че музикантът Джо Джонас от „Джонас Брадърс“ е искал от нея да му изпрати голи снимки, когато са били тийнейджъри.

Николас, която в момента е на 31 години и е майка на две деца, отдавна се е отказала от кариера в киното и телевизията и сега е посветена на каузата да защитава правата на жените.

"Запознах се с братята Джонас, когато бяхме тийнейджъри. Именно в този период Джо започна да настоява да му изпратя мои голи снимки", написа в туит Николас.

‘Zoey 101’ star Alexa Nikolas claims Joe Jonas 'asked for nudes' when they were teens:



“I met Joe Jonas when we were teens and let’s just say he’s the guy who wore a purity ring but asked for nudes.” pic.twitter.com/zvaarVZXst