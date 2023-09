Джейсън Момоа влиза в ролята на Дракула в комедиен хорър

Може би още дълго няма да разговаря с риби, но очевидно ще разговаря с много прилепи. Източници на „Jiant Freakin Robot“ съобщават, че Джейсън Момоа е получил ролята на Дракула в предстоящ комедиен филм на ужасите, който засега остава без заглавие. Никълъс Столър, съавтор на прочутия комедиен сериал " Platonic", е ангажиран с режисурата.

Джейсън Момоа вероятно не е първата звезда, за която феновете се сещат, когато обмислят кастинг за Дракула. По-скоро сме свикнали да го виждаме в ролята на екшън герои и варварски военачалници с голи гърди. Наред с другите физически характеристики, с които е известен, звездата от "Аквамен" е красив и има дълга, тъмна коса. Феновете на Джейсън Момоа никога не са се оплаквали, че е труден за гледане, а Дракула е известен като невероятно съблазнителен персонаж. Момоа може би е малко по-едър, отколкото беше Никълъс Кейдж в "Ренфийлд" или Гари Олдман в "Дракула" на Брам Стокър, но правилният костюм може да направи чудеса.

