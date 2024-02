Джейсън Момоа хвърли око на Деми Мур след развода с Лиза Бонет

Джейсън Момоа е хвърлил око на Деми Мур след развода си с Лиза Бонет.

Новината дойде, след като звездата от "Аквамен" и Деми бяха забелязани да флиртуват на прожекцията на документалния филм Common Ground в Бевърли Хилс на 18 януари.

Източник сподели пред National Enquirer: “След като разговаряли, Джейсън взел номера ѝ от общ приятел и вече я ухажва, казвайки ѝ, че е най-красивата жена, която някога е виждал.”

“Той ѝ пише съобщения, в които казва, че се надява денят ѝ да е толкова красив, колкото е тя”, сподели още източникът.

“Джейсън я моли за среща и дори се обажда на приятели, които я познават, с молба да кажат добра дума за него”, разкрива вътрешен източник.

Jason Momoa Allegedly 'Begging' Demi Moore for a Date Less Than a Month After Divorce From Lisa Bonet: Report https://t.co/zzv3KMcryK Click the image for details: