Осъдиха на 118 години затвор бразилски шаман-лечител, уморил болна българка

Самозваният бразилски лечител и медиум Жоао Де Деуш бе осъден на над 118 години затвор за редица сексуални посегателства над жени, предаде Франс прес.



Истинското име на Жоао де Деуш е Жоао Тейшейра де Фария. Той беше съден по три дела и получи общо присъда от 118 години, 6 месеца и 15 дни лишаване от свобода заради изнасилвания. Престъпленията са били извършени в периода 2010- 2017 г. Лечителят е извършил посегателствата по време на консултации в храма, който той основал в Абадиания, на около 100 километра от столицата на Бразилия.



Жоао де Деуш бе арестуван през декември 2018 г. Въпреки сериозните обвинения и тежката присъда 81-годишният лечител и медиум твърди, че е невинен. Той ще трябва да плати също така и обезщетения до 100 000 реала (19 250 евро) на жертвите.



Жоао де Деуш си спечели световна слава, когато през 2012 г. прие в храма си американската телевизионна водеща Опра Уинфри.

https://t.co/JwmNZyim22

"João Teixeira de Faria (born 24 June 1942), known also as João de Deus (John of God) In 2018, after over 600 accusations of sexual abuse, Faria turned himself in to police. In December 2019, he was sentenced.., #OpOprah #JohnOfGod #oprahwinfrey pic.twitter.com/7PaCYRLGXd