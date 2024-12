Трима мъже обвиниха Шон "Диди" Комбс в упояване и изнасилване

Три мъже обвиниха известния музикален продуцент и рапър Шон "Диди" Комбс в това, че ги е дрогирал с напитки, съдържащи наркотици, и ги е изнасилил, докато са били в безсъзнание, съобщава SkyNews.

Обвиненията са част от отделни съдебни искове, подадени в Ню Йорк, и описват сходни инциденти, случили се в хотели или в личното имение на Комбс между 2019 и 2022 година. Съдебните документи, разгледани от NBC News, показват сериозни твърдения, които добавят нов пласт към вече дългия списък с обвинения срещу звездата.

Адвокатите на Комбс категорично отричат твърденията, наричайки ги „пълни с лъжи“. В изявление, разпространено от екипа му, се казва: „Ще докажем, че тези твърдения са фалшиви, и ще потърсим санкции срещу всеки неетичен адвокат, подал тези измислени искове.“

Новите искове идват на фона на множество други дела, заведени през последните месеци, които обхващат обвинения в насилие и изнасилване от 90-те години насам. В момента 55-годишният Комбс се намира в ареста, след като през септември беше арестуван по обвинения в рекет, трафик на хора и транспортиране с цел проституция. Той пледира „невинен“, а криминалният процес е насрочен за май.

Сходни истории за насилие

Едно от последните обвинения, подадено във Върховния съд на щата Ню Йорк, е от дългогодишен служител на Комбс. Мъжът твърди, че през 2020 година е бил изнасилен от рапъра в хотел. Той разказва, че е работил за него между 2006 и 2018 година, изпълнявайки различни поръчки, и е поискал среща, за да обсъди финансови задължения.

„В хотелската стая Комбс ми поднесе напитка. Само след две минути започнах да се чувствам много уморен и сънен,“ разказва той пред NBC News. Когато се събудил, рапърът го изнасилвал. Мъжът се опитал да спре нападението, но безуспешно.

Повтарящ се модел на поведение?

Адвокатът на обвинителите, Томас Джуфра, коментира, че в трите дела се забелязва „много последователен“ модел на насилие. „Той им поднася напитки, след които те губят съзнание, а когато се събудят, той ги изнасилва,“ обяснява Джуфра. Според него всички обвинения следват един и същ сценарий.

