Продават на търг скелет на динозавър за 1,2 милиона долара (ВИДЕО)

Скелет на динозавър на възраст от 150 милиона години ще бъде предложен на търг в Париж за 1 милион и 200 хиляди долара, съобщава БНТ. Търгът ще се проведе на 20 октомври във френската столица.

Останките на камптозавъра са намерени а през 90-те години на миналия век в американския щат Уайоминг. Височината на скелета е малко над два метра, дължината - около пет. Италианска лаборатория, отговорна за изследването и реставрирането му, казва, че той е изключително запазен.

'It is an extremely well-preserved specimen, which is quite rare,' said Alexandre Giquello, from Paris auction house Hotel Drouot where the sale of a dinosaur skeleton will take place. The Camptosaurus skeleton is expected to fetch up to $1.28 million https://t.co/s3dI7evMVr pic.twitter.com/5OYpGBPrS2

Тревопасният динозавър е известен като "Бари", понеже е кръстен на своя откривател - палеонтолога Бари Джеймс. Годишно се продават едва няколко скелета на динозаври, на фона на опасения, че въпреки голямата си научна стойност, те често изчезват в частни колекции.

През април частно лице купи за първи път на търг в Европа скелет на Тиранозавър Рекс за сумата 6 милиона и 200 хиляди долара.

The skeleton of an adult dinosaur named Barry, a large Camptosaurus from the end of the Jurassic period, roughly 150 million years ago, with one of the most complete skulls ever documented for the species, is set to be auctioned in Paris. https://t.co/YSQniLdfnl pic.twitter.com/rZf9l2rdsI