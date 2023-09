Певица страстно награби и целуна своя танцьорка по време на концерт (ВИДЕО)

Известната испанска естрадна певица Индиа Мартинес предизвика фурор в социалните мрежи, след като сподели клип от последния си концерт. Докато изпълнява една от песните си 37-годишната андалусийка се приближава до една от танцьорките си и след като приплъзва ръка по тялото ѝ, ненадейно я целува по устните, предава novini.bg.

Заради поведението си изпълнителката беше разкритикувана сред по-голямата си част от феновете, като някои от тях дори ѝ припомниха, че именно тя бе сред първите, които осъдиха насилствената целувка на президента на испанския футбол Луис Рубиалес с футболистката Джени Ермосо.

Някои от потребителите обаче побързаха да защитят действията на Мартинес, заявявайки, че между целувката на Рубиалес с Ермосо и тази от концерта има огромна разлика.

По-късно Мартинес написа в социалните мрежи, че според нея целувката не е била неуместна и припомни с видео от свой клип друга целувка със същата танцьорка, с което искаше да покаже, че това не е първия подобен случай. Певицата също така се оплака от хомофобски коментари, заваляли срещу нея след целувката.

Lo que me faltaba por ver ya. A parte de los comentarios homófobos que me están llegando. ¿Cómo puede haber gente que haga esta triste comparación… ? por favor 😩 En lo único que se parece es que

También me llamo Jenny, pero mi beso es con 5 Sentidos! pic.twitter.com/bVTQl7LL4e