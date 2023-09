Дъщерята на Джони Деп си разменя страстни ласки по улиците с приятелката си (СНИМКИ)

Дъщерята на Джони Деп и Ванеса Паради – Лили-Роуз, беше изловена от папараци с приятелката на улицата. Двете не се опитваха да избягат от фотографите, както правят много знаменитости, а дори си разменяха нежни ласки, като през цялото време се държаха за ръце.

Гаджето на Лили-Роуз е рапърката 070 Снейк. 24-годишната актриса призна връзката с певицата, чието истинско име е Даниел Балбуена, през пролетта, а сега дори я нарича любовта на живота ми. Двете мацки интимничеха по време на разходката си, държаха се за дупетата и се пощипваха като ученички, а на няколко пъти си размениха и страстни целувки. Лили Роуз и 070 Снейк не пуснаха ръцете си през цялото време, пише "Уикенд".

lily rose depp and her girlfriend. god give me a chance 😭😭🖤 pic.twitter.com/FmBm3D4TUU