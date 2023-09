Шуга от кей-поп групата BTS също влезе в казармата

Шуга, третият изпълнител от момчешката кей поп група Би Ти Ес, който влиза в казармата, започна да изпълнява военната си служба, но в алтернативна форма по медицински причини, съобщи АФП, позовавайки се на агенция HYBE, която представлява групата.

BTS' Suga has started fulfilling his mandatory service requirements in South Korea today. Instead of enlisting in a branch of the country’s military, Suga will instead spend the next 21 months working as a social service agent. https://t.co/74WH126HSf