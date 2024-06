Кей-поп звездата Джин от BTS завърши военната си служба в Южна Корея

Джин, най-възрастният член на Кей-поп феномена Би Ти Ес, завърши задължителната национална служба в южнокорейската армия в сряда след 18-месечна служба, предаде Ройтерс, цитира БТА. Той е първият член на групата, който е освободен от обучението, което спря музикалната му кариера.

На церемонията Джин, който е на 31 години, бе облечен в униформа и черна барета. Той изглеждаше емоционален, докато прегръщаше колегите си във военна база в Йончеон, провинция Кьонги.

Seokjin telling the soldier not to cry……can you imagine how caring, how patient seokjin was as an assistant instructor that they’re crying bc he’s leaving them, they’re not crying bc BTS Jin is leaving, but because Kim seokjin js. 🥺https://t.co/Gv0NzXrdNB