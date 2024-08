Отнеха книжката на Шуга от кей-поп групата BTS за шофиране в нетрезво състояние

Певецът Шуга, член на К-поп групата Би Ти Ес, е карал електрически скутер със седалка в нетрезво състояние, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Докато е паркирал електрическия си скутер, Шуга паднал. Полицейски служител го забелязал и му направил тест за наличност на алкохол, който се оказал положителен. К-поп изпълнителят е глобен и му е отнета шофьорската книжка.

Електрическият скутер по принцип е вид превозно средство без седалка, но на този, който управлява Шуга, е имало, съобщават от местната полиция. Според южнокорейския закон за движение по пътищата този вид тротинетка подлежи на санкциониране при нарушаване на правилата.

BTS star Suga loses his license after driving an electric kickboard drunk. pic.twitter.com/SlJp1wmH3e