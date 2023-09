Деси Слава засия от щастие заради пробив зад граница

Певицата Деси Слава беше зарадвана неописуемо през последните дни. Тя сподели с феновете си вълнуваща новина – бележи успех зад граница.

Блондинката съобщи с огромна порция радост, че нейното музикално видео към песента "Поискай от мен" е номинирано за наградата за "Най-добро музикално видео" от престижните филмови награди Septimius Awards. Церемонията по връчването на статуетките ще се проведе на 26 септември в Амстердам.

„Щастлива съм да ви споделя, че аз и целият екип работил по музикалното видео на “Поискай от мен” получихме номинация за Best Music Video от филмовите награди Septimius Awards, които се провеждат всяка година в Amsterdam, Netherlands. Церемонията по връчването на статуетките тази година ще се проведе на 26 септември и ще обедини артисти, режисьори и популярни лица от Европа и целия свят. See you soon, Amsterdam!“, написа в Инстаграм певицата.

"Поискай от мен" е един от последните проекти на Деси, който бележи огромни успехи в страната и чужбина, пише novini.bg. Номинацията ѝ за Best Music Video е признание за уникалната визия, изпълнение и креативност, които присъстват във видеото.