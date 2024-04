Крал Чарлз III награди Кейт Мидълтън с почетно звание, давано на Чърчил

Принцеса Кейт получи нова престижна награда от крал Чарлз III, докато продължава превантивната си химиотерапия след диагнозата от рак.

Монархът даде нови отличия и на принц Уилям и кралица Камила в съобщение, направено в деня, в който внукът му, принц Луи, навърши 6 години.

Кейт се присъединява към носители на наградата като Уинстън Чърчил, Дейвид Атънбъро, Стивън Хокинг и Анна Уинтур в "Ордена на спътниците на честта"​ като първия в историята му кралски спътник.

Съобщението на Двореца Кенсингтън гласи: "Негово Величество Кралят има удоволствието да назначи Нейно Кралско Височество Принцесата на Уелс, за Кралски спътник на Ордена на спътниците на честта (The Order of the Companions of Honour). Това е ново назначение."

A number of new appointments have been announced to the following Orders of Chivalry:



🎖️The Order of the Garter

🎖️ The Order of the Bath

🎖️The Order of the British Empire

🎖️The Order of the Companions of Honour



