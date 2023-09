Защо Джон Бон Джоуви няма да пее на сватбата на сина си?

Джон Бон Джоуви няма да пее на сватбата на сина си.

Според световните медии певецът ще бъде на събитието, в което Мили Боби Браун и Джейк ще овековечат любовта си, но извън ролята на изпълнител. Причината, заради която гостите няма да го чуят да пее, е че според бъдещата му снаха Мили, той има нужда от почивка. "Мисля, че човекът има нужда от почивка, той не спира", каза тя пред "Today" миналата седмица, предава dir.bg.

