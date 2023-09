Леонардо Ди Каприо запозна новото младо гадже с майка си (СНИМКИ)

Новата приятелка на Леонардо ди Каприо - Витория Черети, се запозна с майката на 48-годишния актьор. На снимки, появили се в интернет пространството, се вижда как двойката разглежда музея Pinacoteca Ambrosiana в Милано, Италия, в неделя заедно с майката на носителя на "Оскар", Ирмелин Инденбиркен.

48-годишният актьор от "Вълкът от Уолстрийт" беше забелязан с черна бейзболна шапка, докато излизаше от музея, придружен от майка си и настоящата си изгора. 25-годишната Черети също запази небрежния си вид, като облече кафяво яке и черни панталони, пише vesti.bg.

Bae Leonardo DiCaprio was spotted exiting the Pinacoteca Ambrosiana Museum in Milan, Italy on Sunday with his mum, Vittoria & friends. This sighting of Leo, his mum & Vittoria comes after a source exclusively told Page Six that things between the pair have "become more serious". pic.twitter.com/GuqLBp2iP9