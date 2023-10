4 от най-опасните алкохолни напитки в света

Древни глинени буркани, открити в село Джиаху в провинция Хенан в Северен Китай, разкриват, че умишлено ферментирали напитки са съществували още през периода на неолита, което показва нещо, което много от нас вече знаеха: хората винаги са обичали да се наслаждават на няколко питиета. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията всяка година в Съединените щати има около 88 000 смъртни случая, дължащи се на прекомерна употреба на алкохол. Това прави прекомерната употреба на алкохол водеща причина за смъртността в нацията, свързана с начина на живота.

И въпреки, че широко се коментира, че умерената употреба на алкохол не крие рискове, истината е, че има някои алкохолни напитки, които се противопоставят на идеята за умереност, защото се считат за опасни. Понякога културно странни, друг път смъртоносно мощни, нека видим четири алкохола с история или репутация на особено опасни, както отбелязва The Richest, пише lifestyle.bg.

Scorpion Vodka

Консумирана за първи път в Китай по време на династията Западна Джоу, Scorpion Vodka е тройно дестилирана и напоена с ядлив, отгледан във ферма скорпион Heterometrus Spinifer. Скорпионът се накисва в алкохола в продължение на няколко месеца, придавайки уникален вкус на алкохола. В Югоизточна Азия водката Scorpion се смята за афродизиак.

Традиционната китайска медицина твърди, че напитката има терапевтични качества и често се използва за лечение на болка. Дали Scorpion Vodka наистина е по-опасна от някои популярни марки водка, като Absolut например, не можем да преценим, но чисто визуално да наблюдаваме цял скорпион, запазен в бутилка алкохол, вероятно е достатъчно, за да накара всеки да се усъмни в безопасността на напитката. Скорпионите обаче не са единствените същества, потопени в бутилки с алкохол в Китай. Често в тях присъстват змии, гущери и мишки.

Вино от чайка

Изобретено от ескимосите, за да ги стопли през студените арктически зими, виното от чайка е с километри пред другите странни, що се отнася до опасни алкохолни напитки. Ескимосите правят мощния еликсир, като нарязват чайка, поставят парчетата в бутилка, пълнят бутилката със студена вода и я оставят на слънце, докато сместа ферментира. Въпреки че няма шанс да намерим инуитската напитка в списъка с напитки в местния бар, не е нужно да сме служител на Агенцията за безопасност на храните, за да предвидим опасността от развитие на хепатит А от пиене на вино от чайка.

Everclear

Известен като зърнен алкохол или неутрален алкохол, Everclear се дестилира от 100 избрани зърна. Крайният резултат е 95% алкохол. Everclear Grain например има неутрален вкус и е без цвят и мирис. Алкохолът се използва на международния пазар за създаване на различни коктейли и блендове.

Много щати в САЩ забраняват консумацията на Everclear, докато други правят незаконно закупуването му. Цялостният недостиг на напитката обаче е довел до нейната култова привлекателност.

Four Loko

Four Loko за кратко завладява сърцата (и черния дроб) на младежта в Америка, правейки заглавия от 2007 до 2010 г. Всъщност и шеметният възход, и метеоритният крах на Four Loko изглежда отекват ефектите на напитката на основата на малцов ликьор. Four Loko съдържа скромните 12.5 процента алкохол, към които обаче се добавя еквивалента на пет чаши кафе.

Той се предлага в осем плодови вкуса, преди производителят Phusion Products да се преклони пред интензивния натиск от Агенцията по храните и лекарствата, колежите и други институции и да премахне кофеина и други стимуланти от напитката поради поредица от инциденти и хоспитализации.

Кофеинът във Four Loko маскира алкохолните ефекти на напитката, карайки потребителите да пият повече, отколкото обикновено, и по-дълго, отколкото обикновено биха могли да пият в нетрезво състояние, което става причина за различни инциденти. Затова Four Loko вече не съдържа кофеин, но все още се предлага в осем плодови вкуса.