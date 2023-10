Улрих или Хетфийлд: Кой е най-богатият член на Металика?

Основана през 1981 г. в Лос Анджелис, Metallica оказва значително влияние върху десетки музиканти и милиони фенове със своята хеви и траш метъл музика. След повече от четири десетилетия, тя все още е една от най-печелившите групи в света, продавайки над 150 милиона албума по целия свят, предава Фокус, позовавайки се на Rock Off Mag. Forbes изчислява, че легендарните музиканти са направили 400 милиона щатски долара само от турнето си WorldWired от 2016 г.



Историята на Metallica започва с основателите ѝ - китаристът и вокалист Джеймс Хетфийлд и барабанистът Ларс Улрих през 1981 г. Те скоро наемат водещия китарист Дейв Мъстейн и басиста Рон Макговни. Но Мъстейн и Макговни по-късно са заменени от Кърк Хамет и Клиф Бъртън. Бъртън загива трагично в автобусна катастрофа по време на турне през 1986 г. и е заменен (с благословията на семейството на Бъртън, според Loudwire) от Джейсън Нюстед, а след това с Робърт Трухильо.

Към края на 2022 г. групата може да се похвали с нетна стойност от над един милиард щатски долара, според Metal Shout.

Но кой е най-богатият член на Metallica?



6. Клифърд Бъртън: 1 милион щатски долара (приблизителна нетна стойност)



Присъединявайки се през 1982 г., Бъртън споделя някои от най-историческите моменти на групата, включително издаването на дебютния ѝ студиен албум Kill "Em All (1983 г.) и записването на Master of Puppets - един от най-добрите албуми на бандата. Но животът на басиста приключва внезапно, когато трагично загива в автобусна катастрофа по време на турне в Швеция през 1986 г. само на 24 години. Celebrity Net Worth изчислява, че нетната му стойност тогава е около 1 милион щатски долара.



5. Робърт Трухильо: 30 милиона щатски долара (приблизителна нетна стойност)



Американецът с мексикански произход Трухильо получава предложение от 1 милион щатски долара, за да стане част от групата през 2003 г. И е един от най-дълго задържалите се басисти в бандата, според Ultimate Classic Rock. Преди Metallica той е член на различни рок групи като Suicidal Tendencies, Infectious Grooves и групата на Ози Озбърн. Извън музиката, той също се появява в няколко второстепенни роли в телевизионни предавания и филми през по-ранните си години, включително House Calls (1978 г.), Scout"s Honor (1980 г.) и епизод на Chips през 1982 г. Сега на 58, нетната му стойност се оценява на около 30 милиона щатски долара.



4. Джейсън Нюстед: 60 милиона щатски долара (приблизителна нетна стойност)



Сменяйки Бъртън през 1986 г., Нюстед остава с групата до 2001 г., свирейки нейните емблематични хитове като "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters" и "Sad But True" в албума Metallica (1991 г.), известен още като " Черният албум", който е сертифициран 16 пъти за платинен, разкрива Metal Injection. 59-годишният Нюстед е съавтор на три забележителни песни, а именно "Blackened", "My Friend of Misery" и "Where the Wild Things Are".



След като напуска групата, той продължава да работи с други метъл групи като Echobrain и Voivod, като е част и от турнета с Озбърн. След като е възпрепятстван да свири, поради наранявания на рамото от 2004 до 2008 г., той откри нова страст в рисуването. Нюстед прави няколко изложби за своите абстрактни творби, които са продадени за доста големи суми, достигайки до 125 000 щатски долара всяка. Всичко това се добавя към състоянието му, оценено на 60 милиона щатски долара.



3. Кърк Хамет: 200 милиона щатски долара (приблизителна нетна стойност)



Въпреки че не е основател, китаристът Хамет е с Metallica от първите дни, присъединявайки се през 1983 г. Той е съавтор на някои от най-добрите песни като "Enter Sandman", "Master Of Puppets", "The Unforgiven" и "Fade To Black". В резултат на това хонорарите и турнетата с групата са източник на основния му паричен поток. Човек би си помислил, че музикантът вече е достатъчно зает, но се оказва, че той е човек с много таланти.



През 2016 г. Хамет стартира компанията за ефекти за китара KHDK Electronics. През 2017 г. той представя своя собствена марка кафе, Ghoul Screamer, в партньорство с Dark Matter Coffee. Според Guitar World, Хамет също е фен на всички неща, що се отнася до филми и книги на ужасите. Рок звездата публикува книгата Too Much Horror Business през 2012 г., за да покаже колекцията си от сувенири от филми за чудовища. През септември 2022 г. Хамет стартира своя онлайн проект със страшни истории, I Have to Get Rid of This Guitar I Found, за който направи и саундтрак. Не е изненадващо, че 60-годишният китарист е натрупал прилична банкова сметка от 200 милиона щатски долара.



2. Джеймс Хетфийлд: 300 милиона щатски долара (приблизителна нетна стойност)



Един от двамата основатели на Metallica, фронтмен, ритъм китарист и текстописец Хетфийлд печели от всички проекти на Metallica през четирите десетилетия на бандата. Извън сцената и в студиото гласът му може да бъде чут и в епизоди на анимационни сериали като Dave the Barbarian през 2004 г., Metalocalypse през 2006 г., American Dad през 2016 г. и Skylanders Academy същата година.



Мултимилионерът е похарчил голяма част от богатството си за класически автомобили, включително Ford Roadster "Blackjack" от 1932 г., Packard "Aquarius" от 1934 г., Auburn "Slow Burn" от 1936 г., Jaguar "Black Pearl" от 1948 г. и Buick Skylark от 1952 г. Това са само няколко примера от огромната му колекция, както отбелязват от GQ.

59-годишният музикант разполага с гигантска сума от 300 милиона щатски долара, според Celebrity Net Worth.



1. Ларс Улрих: 350 милиона щатски долара (приблизителна нетна стойност)



Другият основател, датският барабанист и текстописец Улрих, също е участвал във всичко, което групата е направила от самото начало, което го прави "ul(tra)-rich" (ултра богат), както подсказва името му. Неговото нетно състояние от 350 милиона щатски долара (изчислено от Celebrity Net Worth) е по-голямо от неговия колега Хетфийлд, защото Улрих има допълнително богатство от доходоносни имоти. През 2020 г. той продава имението си на хълм в Сан Франциско за 10.3 милиона щатски долара, според Loud Wire.

Съобщава се, че 58-годишният музикант притежава и 560 дка незастроена земя в окръг Марин, която е обявил за продажба за 39 милиона щатски долара през 2015 година, пише lifestyle.bg.



На всичкото отгоре, точно като бившия колега от групата Нюстед, Улрих също печели милиони от изкуство, но като колекционер, а не като творец. Той продава две картини на Жан Мишел Баския от своята колекция на търг за 5.5 милиона щатски долара и 13.5 милиона щатски долара съответно през 2002 г. и 2008 г.