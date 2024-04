Късметлия спечели 1,3 млрд. долара джакпот и задмина по богатство Тейлър Суифт

Жител на щата Орегон удари в понеделник големия джакпот от над 1,3 милиарда долара в играта на националната лотария на САЩ Powerball.

Благодарение на късмета си и на това, че позна числата от тегленето на тиража, мъжът спечели 1 млрд. и 326 млн. долара, а по-любопитното е, че сумата надвишава богатството на най-актуалната американската певица в момента Тейлър Суифт.

