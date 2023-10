Бившата приятелка на Илон Мъск го съди за родителски права над децата им

Бившата приятелка на Илън Мъск - Граймс, го съди заради въпрос, свързан с трите им деца.

Родената като Клеър Баучер изпълнителка на "Genesis" подаде "молба за установяване на родителска отговорност" в края на месец септември в съд в Калифорния, показват съдебните протоколи, получени за онлайн изданието "Page Six".

