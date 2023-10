Кевин Спейси беше приет в болница със симптоми на инфаркт

Кевин Спейси беше откаран по спешност в болница в Узбекистан, където е за филмов фестивал, след като усети, че цялата му лява ръка "изтръпва за около осем секунди", предава "Дейли мейл".

64-годишната звезда от "Къща от карти" се опасяваше, че е получил сърдечен удар, но след като премина серия от изследвания, включително ядрено-магнитен резонанс, лекарите го успокоиха.

Kevin Spacey reveals he was rushed to hospital due to possible heart attackhttps://t.co/R0mqcT2s4G