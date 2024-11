Учени: Предпочитаният алкохол е показателен за начина на живот

Предпочитаният алкохол може да разкрие дали човек живее здравословно, като почитателите на бирата по-често не спазват здравните препоръки от хората, пиещи вино или концентрати. Изводът е на американски учени, цитирани от ЮПИ.

Изследователите установяват, че пиещите бира се хранят по-некачествено, по-малко активни са и по-често пушат от тези, които пият вино, концентрат или комбинация от тях.

Тези фактори, свързани с начина на живот, могат да имат голямо значение за здравето на хората, които вече пият твърде много и рискуват да получат чернодробно заболяване, казва водещият автор на изследването д-р Маделин Новак от Училището по медицина в Тулейн.

"Прекомерната употреба на алкохол е водещата причина за цироза в САЩ, а свързаната с метаболитна дисфункция стеатозна болест на черния дроб бързо се увеличава", добавя Новак.

"Двата вида чернодробни заболявания често съществуват едновременно и промените в начина на живот са от ключово значение за управлението и предотвратяването на тези състояния, като се започне с разбирането на връзката между употребата на алкохол и лошото хранене", добавя Новак в съобщение за медиите.

