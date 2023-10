Откриха тризъбец на 1700 години в Турция (СНИМКА)

Археолози в Северозападна Турция откриха железен тризъбец, за който се смята, че е използван при риболов от жителите на древния град Асос, предаде Анадолската агенция (АА).

Находката от древния Асос, който се намира в днешния квартал Айваджък в Чанаккале, хвърля светлина върху историята със своите древни руини и артефакти от римската и византийската епоха, пише БТА.

Разкопките в Асос се извършват от екип, ръководен от Нуретин Арслан, професор по хуманитарни и социални науки в университета в Чанаккале “Онсекиз Март” (Çanakkale Onsekiz Mart University). Разкопките се извършват с подкрепата на Министерството на културата и туризма и Турското историческо общество.

Археолозите откриха железен тризъбец в района на фонтана Нимфеон (източния фонтан). Смята се, че тризъбецът е на 1700 години и в древността е използван за риболов. Реставратор се занимава с почистването на находката от пръст и ръжда.

